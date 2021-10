Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von GFT befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (21.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe sich abgezeichnet: GFT Technologies hebe erneut die Prognosen für 2021 an und gebe auch einen überarbeiteten Ausblick auf das kommende Jahr. Die Planzahlen könnten sich sehen lassen. Analysten müssten nun ihre Schätzungen überarbeiten. Die Aktie setze ihren Aufwärtstrend fort.GFT Technologies erwarte für 2021 nun ein Umsatz von 560 Millionen Euro (bisher: 550 Millionen Euro), ein bereinigtes EBITDA von 65 Millionen Euro (bisher: 62 Millionen Euro) sowie ein deutlicher Anstieg des EBT auf 40 Mio. Euro (bisher: 36 Millionen Euro).Grund sei zum einen die strukturell höhere Nachfrage nach margenstarken neuen Digitalisierungslösungen. Dies führe zu einem Auftragseingang, der über den Erwartungen liege und GFT einen Fokus auf Projekte mit höherer Marge ermögliche. Durch aktives Kostenmanagement sei zum anderen der Anstieg administrativer Aufwendungen geringer als geplant.Im kommenden Jahr gehe GFT von einer weiterhin hohen Marktdynamik aus mit einer sehr positiven Geschäftsentwicklung der Nachfrage und Margen, die über den Markterwartungen liege.Die Gesellschaft erwarte nun für 2022 einen Umsatzanstieg von rund 20 Prozent. Zudem werde erwartet, dass das Verhältnis von bereinigtem EBITDA zu Umsatz rund 11,5 Prozent und die EBT-Marge rund 7,5 Prozent betrage. Daraus resultiere ein Umsatz von rund 672 Millionen Euro und ein EBITDA von über 77 Millionen Euro. Analysten hätten im Schnitt hier mehr als zehn Prozent weniger erwartet und dürften hier in den kommenden Tagen nachbessern. Weitere operative Details vom Unternehmen gebe es mit den Ergebnissen der ersten neun Monate am 11. November.GFT Technologies nutze die Wachstumschancen der Digitalisierung in seinen Zielbranchen mit zunehmenden Erfolg. Die Aktie setze ihren Aufwärtstrend fort und dürfte nun Kurs auf die 40-Euro-Marke nehmen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario. Auf dem Weg dahin sollten mögliche Konsolidierungsphasen berücksichtigt werden, so Michael Schröder. (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link