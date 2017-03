Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

18,483 EUR +0,73% (02.03.2017, 15:10)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen.



Über die Innovationsplattform CODE_n bietet die GFT Group Start-ups, Technologiepionieren und etablierten Unternehmen den Zugang zu einem globalen Netzwerk, um disruptive Trends im Finanzsektor frühzeitig zu erkennen und in neue Geschäftsmodelle zu integrieren.



Die GFT Technologies AG mit Hauptsitz in Deutschland erzielte im Geschäftsjahr 2014 mit 3.300 Mitarbeitern in elf Ländern einen Gesamtumsatz von 365 Mio. Euro. Die GFT Aktie ist an der Frankfurter Börse im TecDAX gelistet. (02.03.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktie: Kursabschlag überzogen - Kaufen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Technologie-Unternehmens GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT).Die GFT Technologies AG habe gestern sehr gute Zahlen für 2016 gemeldet. Der Ausblick auf das laufende Jahr sei etwas schwächer gewesen als von den Experten erwartet. Gestern im späten Handel habe die GFT Technologies-Aktie um 10% gefallen. Der Börsenexperte halte den Kursabschlag für etwas überzogen, denn die GFT Technologies AG habe schon in der Vergangenheit gezeigt, dass man lieber etwas vorsichtiger prognostiziere. Man habe jetzt ziemlich viele Geschäfte in Großbritannien und das Thema Brexit sei nun ein Unsicherheitsfaktor. Die GFT Technologies AG wachse aber weiterhin. Das Wachstum sei zwar etwas langsamer, aber die Story sei intakt.Anleger haben bei der GFT Technologies-Aktie auf dem aktuellen Niveau die Möglichkeit, einen interessanten Wert zu kaufen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.03.2017)XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:18,505 EUR -9,24% (02.03.2017, 14:56)