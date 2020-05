Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) (+8,0%) habe dagegen die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Quartal dank einer starken Chip-Nachfrage seitens der Cloud-Anbieter angehoben.



Der Produzent von Design-Software, Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD), habe die Gewinnerwartungen für das laufende Quartal übertroffen, die Umsatzprognose für das Gesamtjahr habe aber etwas unter den Erwartungen gelegen. Im nachbörslichen Handel habe die Aktie rund 1% verloren.



HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) habe nachbörslich rund 5% verloren. Zwar habe man die Gewinnerwartungen übertroffen, jedoch schwächele der Umsatz. Dieser sei im Druckergeschäft um 19% und in der PC-Sparte um 7% sowie auf Unternehmensebene um 11% zurückgegagen. Zudem setze man das USD 15 Mrd. schwere Aktienrückkaufprogramm aus.



In Europa hätten sich gestern die Autobauer stark gezeigt, gestützt unter anderem durch die Aussicht auf Staatshilfen bei den französischen Herstellern. Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) werde dagegen vorerst keine Staatshilfe annehmen, wie gestern verlautbart worden sei. (28.05.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) (+7,2%) gab bekannt, seine traditionsreiche Lichtsparte an Savant Systems zu verkaufen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ralph Lauren (ISIN: US7512121010, WKN: A1JD3A, Ticker-Symbol: PRL) (-0,6%) habe gestern Q4-Zahlen berichtet. Demnach sei der flächenbereinigte Umsatz um 17% eingebrochen, was zu einem Verlust je Aktie von USD 0,68 geführt habe, mehr als die von Analysten geschätzten USD 0,37 je Aktie. Einen Ausblick wage man nicht zu geben.