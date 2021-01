Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

19,25 EUR +4,05% (04.01.2021, 16:30)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

19,35 EUR +5,45% (04.01.2021, 16:38)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (04.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" hoch und hebt das Kursziel an.Kurz vor Weihnachten habe die GESCO AG den Kapitalmarkt mit dem Verkauf von gleich sechs Tochtergesellschaften noch einmal ordentlich wachgerüttelt. Zwar habe sich damit das Portfolio rein zahlenmäßig auf einen Schlag um ein Drittel verkleinert, gemessen an den Erlösen jedoch nur um rund 18 Prozent. Vor allem aber sei so das problembehaftete Segment Mobilitäts-Technologie und damit nach den Berechnungen der Analysten über 30 Mio. Euro auf den krisengeschüttelten Automotive-Sektor entfallender Umsatz abgegeben worden.Damit markiere die Transaktion einen Meilenstein in der Umsetzung der Strategie NEXT LEVEL. Zum einen werde die Profitabilität durch die Abgabe margenschwachen Geschäfts gesteigert. Zum anderen würden sich die Bilanzrelationen weiter verbessern. Und schließlich reduziere sich die Konjunkturanfälligkeit des Portfolios. Gespannt sein dürfe man nun, wann und in welchem Umfang die erhöhte finanzielle Schlagkraft auf der Akquisitionsseite zum Einsatz komme. Hier könne man sich durchaus auch einen größeren Wurf vorstellen.Die positive Aufnahme der Transaktion am Kapitalmarkt habe sich in einem rund 10-prozentigen Kurssprung der GESCO-Aktie widergespiegelt. Zudem habe der Ankeraktionär TGV kurz darauf eine Aufstockung seines Anteils von 14,8 auf 15,1 Prozent gemeldet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link