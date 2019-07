Börsenplätze GESCO-Aktie:



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (04.07.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).In 2018/19 habe die GESCO AG im zweiten Jahr in Folge vom konjunkturellen Rückenwind profitieren und auch dadurch getragen neue Rekordwerte vermelden können. Allerdings würden sich die Eintrübung des wirtschaftlichen Umfeldes sowie die derzeitige Investitionszurückhaltung des Automotive-Sektors im laufenden Geschäftsjahr nun auch bei den Wuppertalern bemerkbar machen. So hätten sich Auftragseingang und Umsatz im ersten Quartal auf organischer Basis lediglich auf dem Vorjahresniveau bewegt, während beim Ergebnis ein deutlicher Rückgang avisiert worden sei. Entsprechend sei auch die Guidance für das Gesamtjahr vor allem ertragsseitig zurückhaltend ausgefallen.Gleichwohl sehen die Analysten von GSC Research den Beteiligungsspezialisten unverändert gut aufgestellt, auch konjunkturell unruhigere Zeiten meistern und damit weiterhin langfristig nachhaltig profitabel wachsen zu können. Dabei sollte die im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL angestrebte ausgewogenere Ausrichtung des Beteiligungsportfolios die Widerstandsfähigkeit gegen konjunkturelle und branchenspezifische Störfeuer perspektivisch weiter erhöhen. Zudem dürften ab Mitte 2020 erste positive Effekte aus den initiierten Excellence-Programmen bei der Profitabilität sichtbar werden.Die Eigenkapitalquote von knapp 48 Prozent zum Bilanzstichtag dürfte zwar aufgrund der vom Unternehmen erwarteten Bilanzverlängerung um 17 Mio. Euro infolge der Erstanwendung von IFRS 16 (Leasingverhältnisse) etwas sinken, läge dann aber mit rund 46 Prozent immer noch auf einem ordentlichen Niveau. Bei Ansatz der Analystenschätzungen belaufe sich das aktuelle 2019er-KGV der GESCO-Aktie lediglich auf 11,2. Auf Grundlage des Dividendenvorschlags betrage die Ausschüttungsrendite attraktive 3,7 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link