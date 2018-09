Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (26.09.2018/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) und senkt das Kursziel von 4 auf 2,40 Euro.Das ostwestfälische Unternehmen habe ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis bis Mitte Oktober vorliegen solle, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Die GERRY WEBER-Aktie habe auf diese Ankündigung mit deutlichen Kursverlusten reagiert. Cherdron sehe den Auftrag für ein Sanierungsgutachten als Warnsignal an, da dieses von Banken bei angeschlagenen Unternehmen gefordert werde, um feststellen zu lassen, ob dieses sanierungsfähig sei, bevor sie Kredite geben oder verlängern würden. Die bilanzielle Situation des Modeherstellers sei aus Sicht von Cherdron mit Blick auf die Umsetzung des Konzernumbaus angespannt. Ein Belastungsfaktor bleibe auch die mögliche Senkung des Umsatzausblicks für GJ 2017/18, der zu den Q3-Zahlen vom Unternehmen als sehr ambitioniert bezeichnet worden sei. Angesichts dieser Risiken und mit Blick auf das schwache Branchenumfeld sehe die Analystin kein Erholungspotenzial für die GERRY WEBER-Aktie.Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Verkaufsempfehlung für die GERRY WEBER-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 4 auf 2,40 Euro reduziert. (Analyse vom 26.09.2018)Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: