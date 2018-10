Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (08.10.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF).Das Unternehmen habe einen weitreichenden Umbau des Vorstands angekündigt. Er sehe vor, dass Ralf Weber per 31.10.2018 den Vorstandsvorsitz abgebe. Sein Nachfolger werde zum 01.11.2018 Johannes Ehling, der bisher im Vorstand für den Vertrieb und Digitales zuständig gewesen sei. Außerdem werde Florian Frank mit sofortiger Wirkung befristet zum 31.12.2019 als Verantwortlicher für die Restrukturierung in den Vorstand bestellt. Ferner schaffe GERRY WEBER die Position eines Produktvorstands. Der Vorstandsumbau stelle eine Zäsur dar, da sich künftig in diesem Gremium kein Mitglied der Gründerfamilie mehr befinden werde.Der Analyst werte den Abbau der engen Verbindung zwischen Gründerfamilie und Unternehmensführung, die in der Vergangenheit notwendige strukturelle Anpassungen eher erschwert habe, positiv. Mit der Verpflichtung eines Sanierungsexperten und der Schaffung der Position eines Produktionsvorstands gehe das Unternehmen wichtige Baustellen an.Das Wertpapier habe euphorisch (04.10.: +21%) auf die Nachricht reagiert. Der Analyst halte diese Euphorie aber für unbegründet. So ändere der Vorstandsumbau zunächst nichts an der schwierigen Lage des Unternehmens (schwache operative Entwicklung; geringe Wettbewerbsfähigkeit der Kernmarken; angespannte bilanzielle Situation). Entscheidend sei zunächst das Ergebnis des Sanierungsgutachtens (nach IDW S6), das für Mitte Oktober erwartet werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: