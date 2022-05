ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



NASDAQ OTC-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, NASDAQ OTC-Symbol: GEAGF) ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen.



Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von mehr als 4,7 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmenszwecks "Engineering for a better world".



GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindices DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. (12.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Anlagenbauer GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, NASDAQ OTC-Symbol: GEAGF) ist unerwartet stark ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Auftragseingang sei im ersten Quartal trotz des herausfordernden Umfelds um ein Fünftel auf einen neuen Rekordwert von knapp 3,2 Mrd. Euro geklettert, wie der Konzern mitgeteilt habe. Der Umsatz sei um knapp sechs Prozent auf 1,13 Mrd. Euro gewachsen. Vor Restrukturierungskosten, Steuern, Zinsen und Abschreibungen habe das operative Ergebnis (EBITDA) mit 138 Mio. Euro rund 14 Prozent über dem Vorjahr gelegen. Die entsprechende Marge habe sich um 0,9 Prozentpunkte auf 12,3 Prozent verbessert - ebenfalls ein neuer Bestwert. "Damit unterstreicht GEA die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells", so Unternehmenschef, Stefan Klebert.Auch für den weiteren Verlauf des Jahres habe sich das Management zuversichtlich gezeigt. Zwar hätten sich die wirtschaftlichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges auf GEA noch nicht vollständig beziffern lassen. "Doch wir sind der Meinung, dass zumindest das Risiko aus unserem direkten Engagement in Russland und der Ukraine beherrschbar ist. Es hat aus heutiger Sicht keinen Einfluss auf unsere Prognosespanne." Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 sei denn auch bestätigt worden. Der MDAX -Konzern rechne weiter mit einem organischen Wachstum von mehr als fünf Prozent. Das EBITDA werde unverändert bei 630 bis 690 Mio. Euro erwartet. Für viele Analysten ist es daher nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie bis der Kurs wieder in die Gänge kommt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:34,48 EUR +0,82% (12.05.2022, 11:09)XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:34,47 EUR -0,78% (12.05.2022, 10:57)