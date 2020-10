XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt in dem aktuellen Börsen.Briefing. die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) unter die Lupe.Aus dem heutigen Börsen.Briefing. - dem börsentäglichen Newsletter von DER AKTIONÄR und finanztreff.de: Beim der GEA Group AG bereite der Großaktionär Groupe Bruxelles Lambert (GBL) seinen Ausstieg vor. Die Platzierung einer Wandelanleihe sorge bei dem MDAX-Titel am Freitag für fallende Kurse.Rund drei Jahre nachdem die damals noch vom belgischen Milliardär Albert Frere geführte Holding bei Gea eingestiegen sei, habe diese Investmentgesellschaft am Freitag eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 450 Mio. Euro und einer Laufzeit bis Ende 2023 platziert. Zu aktuellen Kursen könnte diese in etwas mehr als elf Millionen GEA Group-Aktien zurückgezahlt werden. Das entspreche 6,2 Prozent des GEA-Aktienkapitals, habe GBL bekannt gegeben.GBL halte derzeit etwas mehr als 15 Millionen Gea-Anteile oder 8,5 Prozent. Das Investment in den deutschen Konzern sei bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Seit dem Einstieg im Sommer 2017 habe der Kurs gut zehn Prozent verloren. Heute gebe die GEA Group-Aktie um gut zwei Prozent nach.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GEA Group-Aktie: