XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

26,17 EUR -3,43% (11.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

26,40 EUR -2,29% (11.10.2018, 18:34)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2017 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fast 18.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA-Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. (11.10.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) von 41 auf 27 Euro.Im Zuge vorläufiger Q3-Zahlen sei der Ergebnisausblick für 2018 reduziert worden. Dies überrasche die Analysten der LBBW nach der schwachen Halbjahresperformance, den daraufhin bereits vorsichtigeren Zukunftsaussagen und dem anhaltend wettbewerbsintensiven Marktumfeld in der Milchverarbeitung (ca. 20% Umsatzanteil) nicht. Dabei habe Q3 einen durchaus positiven Geschäftstrend mit einem Anstieg der adj. EBITDA-Marge auf 11,4% (VJ 10,7%) gezeigt. Die schwache H1-Performance von 8,8% (VJ 10,2%) gleiche dies aber nicht aus.Der Ausblick für die adjustierte EBITDA-Marge (zu konstanten Wechselkursen) für 2018 sinke auf 11,1% (zuletzt unterer Rand von 12% bis 13%, VJ 12,2%). Für Q4 errechne sich ein markanter Margenrückgang von ca. 160 Basispunkten zum Vorjahr. Absolut würden 2018 inklusive negativer Währungseffekte ca. 540 Mio. EUR angestrebt, was gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 4% bedeute. Die Analysten der LBBW würden 549 Mio. EUR schätzen. Dabei sei die Planung für das Umsatzwachstum (zu konstanten Wechselkursen) für 2018 auf ca. 7,5% (zuletzt obere Rand von 5% bis 6%) bzw. absolut ca. 4,8 Mrd. EUR (inklusive Währungseffekte) erhöht worden. Nach neun Monaten sei GEA währungsbereinigt geschätzt um 8,3% gewachsen (ohne Akquisitionseffekte ca. +4%).Die Ertragskorrektur deute darauf hin, dass GEA im aktuellen Marktumfeld Kostensteigerungen nicht in ausreichendem Umfang über Preiserhöhungen weitergeben könne. Auch die internen Effizienzmaßnahmen seien noch nicht ausreichend bzw. in ihrer Wirkung zu schwach. Vor diesem Hintergrund sähen die Analysten das ambitioniert wirkende Margenziel für 2022 von 13,5% bis 15,5% kritisch. Für 2019 planen wir geringe Steigerungsraten im Umsatz und in der Ergebnismarge, so die Analysten der LBBW.GEA müsse nach diversen Gewinnwarnungen endlich wieder Vertrauen im Kapitalmarkt zurückgewinnen. Als Neustart sähen die Analysten den im Februar 2019 anstehenden CEO-Wechsel. Entscheidend dürfte eine belastbare und glaubhafte Strategie zur Margensteigerung sein, um dadurch den seit 2016 anhaltenden negativen Trend zu brechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GEA Group-Aktie: