Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2017 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fast 18.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA-Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. (08.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) unter die Lupe.Der Spezialmaschinenbauer GEA habe den Verkauf seiner Produktionsstätte in Château-Thierry (Frankreich) an den Industriekonzern Altifort abgeschlossen und so die Optimierung des weltweiten Vertriebsnetzwerks weiter vorangetrieben. Das sei auch dringend nötig gewesen, denn die Restrukturierungen im GEA-Konzern würden sich insgesamt schon länger als allgemein erwartet hinziehen. Die Vorsicht der Experten aus dem Anlegerbrief 32/2018, seit dem die Aktie nochmals knapp 10% ihres Kurswerts eingebüßt habe, sei nicht von ungefähr gekommen: Trotz gutem Q2 hinke GEA dem Jahresziel einer EBITDA-Marge von 12 bis 13% deutlich hinterher. Die Anpassungen im Umsatzmix hin zu margenstärkerem Geschäft würden kurzfristig noch nicht greifen, so dass die EBITDA-Marge zum Halbjahr bei 8,8% gelegen habe. Zudem gebe es Stimmen im Markt, wonach GEA im wichtigen Milchgeschäft doch noch nicht über den Berg sei.Da wir eine Gewinnwarnung weiterhin nicht ausschließen können und die Bewertung trotz des jüngsten Kursrückgangs mit einem 2018er KGV von 20,5 noch recht ambitioniert ist, sollten Engagements weiterhin zurückgestellt werden, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 39 vom 06.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link