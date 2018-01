ISIN GEA Group-Aktie:

Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2016 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,5 Milliarden Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. März 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 17.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com (09.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktie vor einem größeren Kaufsigna?! ChartanalyseIm Herbst 2016 markierte das Wertpapier des Systemanbieters für die Nahrungsmittel verarbeitende Industrie GEA Group (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) noch ein Verlaufshoch bei 50,17 Euro, kam aber wenig später massiv unter Druck und setzte bis Anfang November auf 33,28 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das ganze letzte Jahr über habe die GEA Group-Aktie zwar in einem leichten Aufwärtstrend konsolidiert, habe sich über das Niveau von 42,87 Euro aber nicht hinwegsetzen können. In den letzten Monaten sei wieder eine untergeordnete Stabilisierungsphase um den EMA 200 auf Tagesbasis sowie der Kursmarke von grob 39,10 Euro herum gefolgt, woraus nun ein tragfähiger Boden abgeleitet werden dürfe. Diese bullische Kompression könnte im weiteren Verlauf nämlich als Sprungbrett über die Hochs aus 2017 dienen und damit weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.Der Kurssprung am Dienstag könnte in der Aktie der GEA Group kurzfristig Aufwärtspotenzial zu den Jahreshochs aus 2017 bei 42,87 Euro freisetzen, entscheidend sei aber ein Anstieg darüber. Sobald dieser vollzogen worden sei, sollte sich das Wertpapier weiter in Richtung der vorläufigen Widerstandszone von 44,00 Euro in Bewegung setzen, darüber könnte sogar das Niveau von 46,36 Euro angesteuert werden.Scheitert ein Ausbruchsversuch, so ist unterhalb der 200-Tage-Durchschnittslinie mit einem Rücklauf auf die seit November 2016 bestehende Aufwärtstrendlinie um derzeit 35,10 Euro zu rechnen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.01.2018)XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:40,91 EUR +0,71% (09.01.2018, 13:27)Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:40,95 EUR +0,74% (09.01.2018, 13:19)