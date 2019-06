Auch in Asien sei es abwärts gegangen: Der japanische Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe im Wochenvergleich 2,4 Prozent verloren. Aktien aus dem Bereich Seltene Erden hätten sich dennoch behaupten können und von den Androhungen Chinas profitiert. Der Hang Seng China Enterprises-Index (ISIN HK0000004330/ WKN 145734) habe sich mit minus 0,6 Prozent moderat schwächer gezeigt.



Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe um 2,6 Prozent nachgegeben. Das deutsche Börsenbarometer (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)) habe ebenfalls Korrekturen hinnehmen müssen. Im Vergleich zur Vorwoche habe der Index ein Minus von 2,7 Prozent verbucht. Vor dem Hintergrund geplanter US-Strafzölle auf sämtliche Importwaren aus Mexiko seien am Freitag vor allem deutsche Autobauer, die in Mexiko fertigen würden, unter Druck geraten.



Am vergangenen Montag habe der Autokonzern Fiat Chrysler (ISIN NL0010877643/ WKN A12CBU) gegeben, dass er eine Fusion mit dem französischen Konkurrenten Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) für möglich halte. Der Verwaltungsrat von Renault habe ebenfalls Interesse an dem Fusionsvorschlag signalisiert. Durch einen Zusammenschluss könnte einer der größten Autokonzerne weltweit entstehen. Im Zuge dessen würde auf die derzeitigen Platzhirsche Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) und Toyota (ISIN JP3633400001/ WKN 853510) eine weitere Herausforderung zukommen. Dabei sollten die fusionierenden Unternehmen jeweils die Hälfte der Anteile an der neu entstehenden Holding erhalten.



Laut Angaben von Fiat Chrysler würde der vorgeschlagene Zusammenschluss einen globalen Autohersteller schaffen, der herausragend in Bezug auf Umsatz, Volumen, Rentabilität und Technologie sowie von Vorteil für die Anteilseigner der Unternehmen wäre. Darüber hinaus sollten sich die Geschäftsbereiche der beiden Unternehmen ergänzen. Der als erfolgreich geltende Absatz von Kleintransportern durch Fiat Chrysler in Nordamerika könnte das fehlende Geschäft von Renault in den Vereinigten Staaten kompensieren. Andersrum steche Renault mit einer starken Präsenz im Bereich der Elektromobilität und an den Schwellenländermärkten hervor. Der Markt habe die Nachrichten positiv aufgenommen und die Aktien der Autohersteller seien teilweise um zweistellige Prozentwerte geklettert.



Zum Wochenbeginn hätten die Aktien von dem Zahlungsdienstleister Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) noch nachrichtenlos mit einem Zuwachs von 2,7 Prozent ein neues Vier-Monats-Hoch erreichen können. Am Freitagvormittag hingegen hätten die Teilhaberpapiere einen Verlust von über 12 Prozent hinnehmen müssen. Einem Zeitungsbericht zufolge sähen derzeit mehrere Staatsanwaltschaften Wirecard als einen zentralen Zahlungsabwickler für betrügerische Trading-Seiten an. Über Konten bei der Wirecard Bank sollten betrügerische Internetanbieter Gelder von Kunden eingesammelt haben. Der DAX-Konzern habe dies jedoch dementiert.







