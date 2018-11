Die Kommission wird auch eingehender prüfen, ob sich das Vorhaben auf das Angebot und die Preise von Langerzeugnissen aus Nickellegierungen (Draht und Walzdraht) auswirken könnte.



Am 23. Oktober 2018 wurde der geplante Zusammenschluss bei der Kommission zur Genehmigung angemeldet.



Die Kommission muss nun innerhalb von 90 Arbeitstagen, d. h. bis zum 16. April 2019, einen Beschluss erlassen. Das eingehende Prüfverfahren wird ergebnisoffen geführt.



Unternehmen und Produkte



Das in Luxemburg ansässige und in Frankreich produzierende Unternehmen Aperam stellt rostfreien Stahl, Elektrostahl und Spezialstahl her. Seine aus über 40 Ländern stammenden Kunden sind in einer großen Bandbreite von Branchen tätig. Aperams größter Anteilseigner, der Treuhandfonds der Familie Mittal, ist auch der größte Anteilseigner von ArcelorMittal, das über seine Tochter Industeel ebenfalls Nickellegierungen herstellt.



Das in Deutschland ansässige und produzierende Unternehmen VDM stellt Hochleistungswerkstoffe aus Nickel und Nickellegierungen, Sonderedelstählen, Zirkonium und Kobaltlegierungen her. Es beliefert Kunden in aller Welt, die in verschiedenen Endprodukte herstellenden Branchen tätig sind.



Fusionskontrollvorschriften und -verfahren



Die Kommission hat die Aufgabe, Fusionen und Übernahmen von Unternehmen zu prüfen, deren Umsatz bestimmte Schwellenwerte übersteigt (vgl. Artikel 1 der Fusionskontrollverordnung), und Zusammenschlüsse zu untersagen, die den wirksamen Wettbewerb im gesamten EWR oder in einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindern würden.



Der weitaus größte Teil der angemeldeten Zusammenschlüsse ist wettbewerbsrechtlich unbedenklich und wird nach einer Standardprüfung genehmigt. Nach der Anmeldung muss die Kommission in der Regel innerhalb von 25 Arbeitstagen entscheiden, ob sie das Vorhaben im Vorprüfverfahren (Phase I) genehmigt oder ein eingehendes Prüfverfahren (Phase II) einleitet.



Neben dem hier behandelten Fall laufen derzeit sieben weitere eingehende Prüfverfahren (Phase II): die geplante Übernahme von Embraco, der Kühlkompressorsparte von Whirlpool, durch Nidec, die geplante Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Tata Steel und ThyssenKrupp, die geplante Übernahme der Walzproduktsparte von Aurubis und des Gemeinschaftsunternehmens Schwermetall durch Wieland, die geplante Übernahme von MKM durch KME, die geplante Übernahme von Gemalto durch Thales, die geplante Übernahme von Alstom durch Siemens und die geplante Übernahme der Nylonsparte von Solvay durch BASF. (30.11.2018/ac/a/m)







