Angesichts der Sorgen um ein politisches Verbot von Mietsteigerungen in Berlin hätten die Papiere von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) mit einem Minus von 4,7% am Ende des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelegen.



Die Anteile der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) seien mit einem Abschlag von fast 3% der zweitgrößte Verlierer gewesen. Dieser Schwäche hätten sich auch die Aktien der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nicht entziehen können, wenngleich diese zeitweise klar im Plus gelegen hätten. Berichten zufolge prüfe die deutsche Regierung eine Fusion mit der niederländischen ING (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA).



Begeistert hätten Anleger auf Quartalszahlen von Ciena (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1) reagiert. Der Ausrüster von Telekomnetzwerken habe mit dem Gewinn je Aktie im zweiten Geschäftsquartal selbst die höchste Analystenschätzung übertroffen, woraufhin der Kurs um 26,8% nach oben geschossen sei.



Der Internetriese Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) (+0,3%) habe bekanntgegeben, für USD 2,6 Mrd. das amerikanische Software- und Datenanalyse-Unternehmen Looker kaufen zu wollen. (07.06.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Unter den Einzelwerten stand gestern der gescheiterte Zusammenschluss der beiden Autobauer Fiat Chrysler (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) und Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Italiener hätten am Morgen überraschend ihren Antrag an die Franzosen zurückgezogen. Renault-Aktien hätten daraufhin 6,4% verloren, jene von Fiat Chrysler (+0,8%) hätten dagegen leicht zulegen können.