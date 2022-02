Die Experten von UBS Asset Management gehen jedoch davon aus, dass das Schlimmste dieser Preisunterbietung hinter uns liegt und sich die Preise bereits stabilisiert haben. Sowohl die Konsolidierung der Branche als auch die Expansion in Übersee würden der chinesischen Pharmaindustrie Auftrieb verleihen.



3. Konsolidierung im Pharmasektor



Der Sektor sei zersplittert und umfasse inzwischen über 5.000 Unternehmen. Die vier größten Pharmahersteller in China hätten zusammen nur einen Marktanteil von 8% - ein großer Unterschied zu den USA (25%) und Japan (36% Marktanteil).



Es sei sehr wahrscheinlich, dass der Marktanteil der vier größten chinesischen Pharmaunternehmen wachsen werde, da kleinere Unternehmen durch höhere regulatorische Standards und aktive Fusionen und Übernahmen massiv unter Druck geraten würden. Vermehrte M&A-Aktivitäten seien somit notwendig, damit die kleineren Unternehmen überleben könnten. Viele dieser Firmen hätten keine ausreichenden Ressourcen für Forschung und Vermarktung. Das habe zur Folge, dass sie klinische Studien nur langsam durchführen und die Verkäufe nur schleppend anlaufen würden, was wiederum zu Cashflow-Problemen führe. Partnerschaften mit den Großen seien für sie eine Art Ausweg, um ihre F&E-Effizienz und ihre Vermarktungsfähigkeiten zu verbessern.



4. Biotech Firmen erobern neue Regionen in Übersee



COVID-19 habe den chinesischen Biotech-Firmen ironischerweise die Chance gegeben, durch globale Partnerschaften internationale Anerkennung zu erlangen. Beispielsweise habe ein führendes chinesischen Biotech-Unternehmen, das neutralisierende COVID-19-Antikörper herstelle, mit dem US-Unternehmen Eli Lilly kooperiert. Das Unternehmen habe daraufhin von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eine Notfallgenehmigung erhalten, was zu einem raschen Anstieg der Einnahmen in den USA geführt habe.



5.Contract Research Organizations würden an Bedeutung gewinnen - lokal wie global



Contract Research Organizations (CROs) würden Kunden im Gesundheitswesen eine breite Palette von Dienstleistungen anbieten - von der Arzneimittelinnovation bis hin zu klinischen Versuchen.



Genau wie Unternehmen im Biotech- und Pharmasektor, würden chinesische CROs zurzeit internationale Anerkennung bei neuen, fortschrittlichen Arzneimitteltherapien wie Zell- und Gentherapie und Antikörper-Wirkstoffkonjugaten gewinnen. Nicht nur im Ausland steige die Nachfrage nach den Produkten der CROs, auch im Inland ziehe sie an. (17.02.2022/ac/a/m)







