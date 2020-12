Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

6,64 EUR -0,63% (16.12.2020, 17:04)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

8,0589 USD -1,00% (16.12.2020, 16:51)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker Symbol Deutschland FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol Deutschland: FEY2, NASDAQ-Ticker-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (16.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol Deutschland: FEY2, NASDAQ-Ticker-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Nach dem ganzen Trubel der letzten Tage werde es bei der Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy jetzt wieder richtig spannend. Der Wert habe seit Anfang der Woche deutlich an Fahrt verloren, könnte aber noch heute ein neues Kaufsignal generieren. Auf diese Marke komme es dabei an.Der vom Wahlsieg Joe Biden angefeuerte Höhenflug der FuelCell-Aktie habe am neuen Rekordhoch bei 11,31 Dollar am 24. November ein Ende genommen. Seitdem sei der Titel wegen seiner enorm hohen Schwankungsbreite aufgefallen. Zwischenzeitlich habe er sogar bis an das 50%-Fibonacci-Retracement bei 6,62 Dollar zurückgesetzt.Inzwischen ebbe die hohe Volatilität aber deutlich ab und der Titel konsolidiere in Form eines Dreiecks. Mit einem Kurs von 8,27 Dollar habe der Wert heute direkt an der oberen Begrenzungslinie der Formation geöffnet. Schließe die Aktie heute im Plus, würde das die Dreiecksformation auflösen und ein starkes Kaufsignal generieren. Eine dynamische Aufwärtsbewegung bis zum 23,6%-Retracement bei 9,07 Dollar wäre dann recht wahrscheinlich. Werde auch diese Hürde erfolgreich überwunden, rücke das Hoch bei 11,31 Dollar in den Fokus.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link