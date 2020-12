Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

6,333 EUR +4,30% (04.12.2020, 13:18)



Nasdaq-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

7,38 USD +1,93% (03.12.2020)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Deutschland:

FEY2



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Nasdaq:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (04.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Diese Woche sei es an Spannung bei der FuelCell-Energy-Aktie kaum auszuhalten gewesen. Noch am Montag habe es danach ausgesehen, dass das 52-Wochen-Hoch geknackt werde. Der Brennstoffzellenhersteller habe jedoch am Dienstag eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben, worauf das Papier massiv unter Druck geraten sei.Dank des anhaltenden Wasserstoff-Hypes in den USA, der durch die Hoffnung auf milliardenschwere Förderungen unter Joe Biden angefeuert werde, sei es für die FuelCell-Aktie seit Mitte November steil nach oben gegangen. Der Wert sei von 2,50 Dollar innerhalb weniger Tage auf 11,31 Dollar gesprungen und habe dabei mehrere massive Widerstände durchbrochen.Nach diesem neuen 52-Wochen-Hoch habe sich der Wert äußerst volatil gezeigt und zwischen 7,00 und 11,00 Dollar geschwankt. Am Dienstag habe das Unternehmen nun eine Kapitalerhöhung verkündet, sei infolge um 25 Prozent abgestürzt und bis auf ein Tief bei 6,52 Dollar gefallen.Bei der FuelCell-Aktie wird es wohl auch weiterhin wild zu gehen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link