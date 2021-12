NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

8,79 USD +1,27% (01.12.2021, 16:37)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (01.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Bei der FuelCell Energy-Aktie gebe es derzeit eine sehr interessante Chartformation. Sollte ihr nun auch der Ausbruch über eine horizontale Zone gelingen, dann könnte es mit dem Kurs des US-Unternehmens sehr dynamisch nach oben gehen. Bei so spekulativen Werten wie FuelCell Energy sei das aber stark vom Nachrichtenfluss abhängig. Die charttechnischni Lage sei aber jedenfalls vielversprechend, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.12.2021)Die vollständige Sendung mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:7,836 EUR +2,22% (01.12.2021, 16:50)