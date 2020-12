Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

6,682 EUR +5,48% (15.12.2020, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

8,14 USD +5,71% (15.12.2020, 22:00)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Deutschland:

FEY2



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Nasdaq:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (15.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die Nachricht über eine Förderoffensive für Wasserstoff im Vereinigten Königreich habe am Dienstag auch der FuelCell-Energy-Aktie neuen Auftrieb verliehen. Aus charttechnischer Sicht zeichne sich nun eine baldige Entscheidung ab. Doch die Rallye stehe weiter auf wackligen Beinen.Wie DER AKTIONÄR berichtete, will der Inselstaat in den kommenden sechs Jahren bis zu 6,2 Milliarden Pfund in die Umstrukturierung des Strommixes investieren. Die Gewinnung von blauem Wasserstoff werde dabei mit zunächst 240 Millionen Pfund gefördert.Dank der angebotenen Brennstoffzellenkraftwerke könnte auch FuelCell Energy von der Förderoffensive profitieren. Die Aktie habe am Dienstag in der Spitze um 12,5 Prozent auf 8,68 Dollar zugelegt, sich auf diesem Niveau jedoch nicht behaupten können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: