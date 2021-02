Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (22.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die wichtigen Player in der Wasserstoff-Branche wie Plug Power, Nel, Ballard Power und auch FuelCell Energy hätten eine Horror-Woche hinter sich. Bei all diesen Werten sei es zu einem enormen Abverkauf gekommen. Die Rally der letzten Monate sei nun unterbrochen. So sehe es jetzt aus charttechnischer Sicht aus.Bereits seit Mitte November bewege sich die FuelCell-Aktie steil nach oben. Anfang Januar habe sich dabei der Aufwärtstrend nochmals beschleunigt, sodass die Aktie am 10. Februar ein neues Mehrjahreshoch bei 29,44 Dollar markiert habe. Noch in den darauffolgenden Tagen habe er die Trendlinie bei 24,35 Dollar erfolgreich getestet.Wie vermutet, sei es durch das stark abnehmende Handelsvolumen jedoch zu einem Bruch dieser Unterstützungslinie gekommen. Der Wert habe daraufhin bis an das obere Ende des Volume-Peaks bei 18,44 Dollar zurückgesetzt.Das Chartbild der FuelCell-Aktie habe sich deutlich eingetrübt. Solange der wichtige Widerstand bei 20,94 Dollar nicht zurückerobert wurde, halten Anleger die Füße still, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Weitere Rücksetzer seien im Moment nicht auszuschließen. (Analyse vom 22.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link