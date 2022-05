Auf die übrigen bisher wichtigen Abnehmerländer russischen Erdöls - das seien die USA, Großbritannien, Südkorea und Japan - werde Russland nicht setzen können, da diese Länder entweder bereits Sanktionen ausgesprochen hätten oder zumindest nicht ihre Abnahmemengen wesentlich erhöhen würden. Die Türkei könnte seine Einkäufe von 2% der russischen Exporte sicherlich erhöhen und an andere Länder weiterleiten, ohne jedoch die Lücke auch nur annähernd zu schließen. Russland müsse also auf Vertriebstour gehen und bei vielen kleinen Volkswirtschaften anklopfen. Das sei mühsam, teuer und werde mit noch höheren Abschlägen auf das russische Erdöl erkauft werden müssen.



Kurzfristig dürfte Russland auf ein paar Millionen Barrel pro Tag sitzen bleiben. Das gelte umso mehr, je effektiver Tanker, die russisches Erdöl würden transportieren wollen, behindert würden, sei es durch Verbote für bestimmte Routen, Einfahrtverbote in Häfen oder die Sanktionierung von Versicherungsunternehmen, die derartige Tanker unter Vertrag nehmen würden. Dennoch gelte: Mit der Zeit dürfte Russland angesichts seiner enormen Ausdehnung, den unkontrollierbaren Grenzen im Süden und Zugängen zum Pazifik mehr und mehr Schlupflöcher finden und - vermutlich anders als der Iran - nach einem zwischenzeitlichen Einbruch seine Erdölexporte auf einem relativ hohen Niveau halten können, also bei möglicherweise 85% des derzeitigen Volumens.



Für die Preisentwicklung werde es dabei kurzfristig auf die Nachfrage ankommen, mittel- bis langfristig aber auch auf die potenziellen Ölgiganten Venezuela und den Iran. Auch die US-Fracking-Industrie spiele eine Rolle.



Die Nachfragesituation werde derzeit bestimmt von Sorgen um die konjunkturelle Lage in China, das wegen der verfehlten Null-Covid-Strategie in eine Stagnation abzugleiten drohe, während in den USA die Befürchtung wachse, die FED könne durch ihre geplanten Zinserhöhungen die Wirtschaft zu scharf abbremsen. In der EU wiederum hänge es vor allem an der Frage eines Gasembargos, ob die Wirtschaft in diesem bzw. im nächsten Jahr noch wachsen werde. Die Aussichten für eine höhere Erdölnachfrage seien angesichts dieser Risiken also gedämpft und das sollte helfen, eine Explosion der Erdölpreise zu verhindern. Das bedeute keinesfalls, dass es nicht kurzfristig zu einem Anstieg der Erdölpreise auf 120 oder 130 US-Dollar/Barrel kommen könnte. Eine Preisexplosion sähe jedoch anders aus und müsste mit Preisen von 200 US-Dollar/Barrel und mehr assoziiert werden.



Der Iran und Venezuela hätten im Jahr 2005 noch 2,7 bzw. 2,2 Mio. Barrel Rohöl pro Tag exportiert. Das sei im Zuge der Sanktionen auf einen Bruchteil zusammengeschrumpft. Es gebe jetzt von den USA Bemühungen, die Beziehungen mit diesen Ländern wieder zu normalisieren und die Sanktionen zu lockern. Sollte das gelingen, werde es jedoch ein paar Jahre dauern, bis diese Länder wieder vollumfänglich lieferfähig seien. Denn nicht nur die Exporte, sondern auch die Erdölförderung sei massiv heruntergefahren worden und lasse sich angesichts der fehlenden Investitionen nicht von heute auf morgen wieder beleben. Bei einem Wegfall der Sanktionen dürften die Länder zusammen innerhalb von zwölf Monaten im optimistischsten Fall 1,5 Mio. Barrel/Tag exportieren können, was etwa einer Verdreifachung der bisherigen Exportmengen entsprechen würde. Eine Entlastung für die Rohölmärkte würde dies allemal bedeuten.



Kurzfristig komme auch Entlastung durch die USA. Die Fracking-Industrie habe in den letzten Monaten die Anzahl der Ölbohranlagen wieder etwas hochgefahren, sodass zuletzt insgesamt 11,9 Mio. Barrel/Tag an Rohöl gefördert worden seien. Das seien 900 Tausend Barrel/Tag mehr als im Durchschnitt des vergangenen Jahres und damit ein erhebliches Volumen. Dazu kämen noch Rohöl und Ölprodukte von rund 1 Million Barrel pro Tag, die die US-Regierung für insgesamt sechs Monate am Markt verkaufe, und die aus der strategischen Reserve stammen würden. Dass die OPEC - sie tage am 05.05. - in einem größeren Ausmaß zu Hilfe komme, sei nicht anzunehmen. Schließlich sei Russland der wichtigste Partner in der erweiterten OPEC-Plus und da möchte Saudi-Arabien nicht in den Verdacht geraten, die Situation auszunutzen, um auf Kosten Russlands Marktanteile zu gewinnen.



Insgesamt sei festzustellen, dass bei der derzeit geplanten Ausgestaltung des Erdölembargos gegen Russland die Erdölpreise vermutlich nur moderat steigen würden und diese Preissteigerungen nicht reichen dürften, um Russland am Ende mehr Einnahmen zu bescheren. Dafür sollten niedrigere Absatzmengen und ein dauerhafter Preisabschlag auf russisches Erdöl sorgen. Das spreche auch dafür, dass die konjunkturellen Auswirkungen für die Weltwirtschaft handhabbar bleiben würden, zumal - anders als beim Erdgas - kaum mit Mengeneinschränkungen zu rechnen sei. Eine Erdölkrise à la 1970er Jahre werde sich daher nach Erachten der Analysten nicht wiederholen. (Ausgabe vom 05.05.2022) (06.05.2022/ac/a/m)







