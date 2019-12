Der Abschluss eines Friedensvertrags zeichne sich auch am anderen Ende der Welt zwischen den USA und China ab. Donald Trump habe auf Twitter triumphierend ein unmittelbar bevorstehendes Handelsabkommen mit China und die Verschiebung der für den 15. Dezember angedrohten Einführung der Zölle bekannt gegeben. Die Märkte hätten ihm geglaubt: Schwellenländer-Aktien würden klettern, US-Anleihen würden schwächeln. Breche wirklich ein neues Zeitalter an?



In Hongkong sei dagegen politisch nichts geregelt, und China habe keine andere Wahl, als seine weltweiten Ziele weiter zu verfolgen, da es von der Notwendigkeit getrieben werde, eine Lösung für sein nachlassendes Wachstum, seine alternde Bevölkerung und seinen rasant wachsenden Schuldenberg zu finden.



Auch das Verhältnis zwischen den Zentralbanken und den Märkten sei zunehmend freundlich. Auf ihren Sitzungen in der vergangenen Woche hätten die US-Notenbank (FED) und die Europäische Zentralbank (EZB) jeweils den Status quo bei den Zinssätzen bestätigt. Dies sei von den Märkten, für die Vorhersehbarkeit an erster Stelle stehe, gewürdigt worden.



In Europa herrsche überdies große Einigkeit darüber, dass die europäische Wirtschaft bis 2050 CO2neutral sein solle. Ursula von der Leyen, die neue Präsidentin der Europäischen Kommission, habe das Vorhaben auf "Green New Deal" getauft. Das Ziel sei sehr ehrgeizig: Wirtschaftswachstum und Emissionsminderung in Einklang bringen. Das Budget habe es in sich: 1.000 Milliarden Euro sollten hierfür in einem Jahrzehnt bereitgestellt werden. Der Plan stoße insbesondere in Osteuropa auf Widerstand. Auch die internationale Gemeinschaft reagiere zurückhaltend, wie die schwierigen Gespräche auf der UN-Klimakonferenz in Madrid belegen würden. Europa stehe bei diesem Thema alleine da. Könne es seine Ziele dennoch erreichen und vor allem das Klima wirklich beeinflussen?



Die in den vergangenen Tagen geschlossenen beziehungsweise angekündigten Abkommen seien wertvoll und brüchig zugleich. Zumindest für den Augenblick freue man sich am Markt darüber und stimme sich auf besinnliche Weihnachtsfeiertage ein. (17.12.2019/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Zum Jahresausklang wurde das Tempo auf politischer Ebene verschärft und dadurch konnten einige der seit Langem bestehende Konflikte schlagartig beendet werden, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, La Financière de l‘Échiquier.Diese politische Waffenruhe sei zwar vorläufig, sie verleihe den bisher durch die Ungewissheit belasteten Anlagewerten jedoch Auftrieb.Im Vereinigten Königreich hätten die Parlamentswahlen am 12. Dezember mit einem Erdrutschsieg für "Brexit Johnson" geendet, der sich in einem Anstieg des Pfund Sterling niederschlage. In puncto Brexit scheine nun der langersehnte Schlussstrich unter die ewigen Reibereien zwischen dem Premierminister und seiner wackeligen Mehrheit im Parlament gezogen. Doch kaum sei die Hürde der Ratifizierung des Brexit-Abkommens genommen, stünden schon die nächsten Hindernisse bereit, die noch schwieriger zu überwinden sein könnten.