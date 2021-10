Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz der wieder stärker in den Fokus gerückten Evergrande (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF)-Probleme, hoher Energiepreise, Lieferkettendisruptionen und den damit verbundenen Inflationssorgen sowie Renditeanstiegen konnte der MSCI World die dritte Woche in Folge zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für die insgesamt aber freundliche Wochenbilanz verantwortlich gezeichnet habe die Berichtssaison zum dritten Quartal. Hier hätten die US-Unternehmen bislang in 88% der Fälle die an sie gestellten Gewinnerwartungen übertreffen können. Auch in Europa seien bislang mehrheitlich besser als erwartete Geschäftsergebnisse präsentiert worden. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden daher aus diesem Faktor auch in den nächsten Wochen Unterstützung für die Aktienmärkte sehen. Dies schließe aber nicht die eine oder andere Enttäuschung auf Unternehmensebene aufgrund der oben genannten Probleme aus. Diese Woche richte sich der Fokus hier insbesondere auf die großen IT- und Internet-Unternehmen. Denn mit Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) (heute), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) (morgen), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL)(Mittwoch) und Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) (Donnerstag) würden hier die fünf Platzhirschen berichten, welche allein 22% der S&P 500-Marktkapitalisierung ausmachen würden. Zusätzlich stünden mit dem ifo-Index (heute), der EZB-Sitzung am Donnerstag und den Eurozone Inflationsdaten am Freitag diese Woche weitere wichtige Daten und Events an, um nur einige Highlights zu nennen. Die asiatischen Aktienindices würden heute Morgen mit wenig Veränderung notieren. Die vorbörslichen Indikationen für ihre europäischen Pendants würden zumindest auf leichte Kurszuwächse für DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) & Co. hindeuten.An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise am Freitag weiter zugelegt. Brent handele damit weiter in der Nähe seiner Dreijahreshöchststände. Gold habe am Freitag zwar zulegen können, habe von den Tageshöchstständen aber etwas abgeben müssen, da FED Präsident Jerome Powell einmal mehr betont habe, nächstes Jahr ein Abebben der Inflation zu erwarten, und habe kommuniziert, dass die US-Notenbank bereit sei, den geldpolitischen Stimulus schrittweise zu reduzieren. (25.10.2021/ac/a/m)