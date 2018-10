XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (02.10.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Das Unternehmen habe im Prozess um die abgesagte Übernahme von Akorn gesiegt. Das zuständige US-Gericht in Delaware sei der Argumentation, Akorn habe regulatorische Vorgaben nicht erfüllt, gefolgt. Fresenius habe sich hinsichtlich des Rechtsstreits stets zuversichtlich gezeigt. Das Urteil decke sich auch mit Einschätzung des Analysten, dass Fresenius insgesamt gute Chancen haben dürfte. Trotzdem habe sich die Erleichterung deutlich in der Reaktion des Wertpapiers widergespiegelt (01.10.: +9%). Den juristischen Erfolg werte er klar positiv, wenn auch konstatiert werden messe, dass er nur vorläufig sei. Akorn habe schon angekündigt, in Berufung gehen zu wollen.Der Analyst sehe die Position von Fresenius jedoch als deutlich gestärkt an. Der Abschluss des Verfahrens werde für Anfang 2019 erwartet. Erfreuliche Nachrichten habe es auch für Fresenius Medical Care gegeben. Der Gouverneur von Kalifornien habe sein Veto gegen ein Gesetz eingelegt, das für den Dialyseanbieter Subventionskürzungen zur Folge gehabt hätte.Mit Blick auf die jetzt gesunkenen juristischen Unsicherheiten und die positiven operativen Geschäftsaussichten hält Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bei einem unveränderten Kursziel von 80,00 Euro an seiner Einschätzung - "kaufen" - zur Fresenius-Aktie fest. (Analyse vom 02.10.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie: