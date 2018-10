XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

68,76 EUR +8,73% (01.10.2018, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

68,40 EUR +8,37% (01.10.2018, 16:08)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (01.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius könne aufatmen. Der Gesundheitskonzern müsse den US-Generikahersteller Akorn nicht übernehmen. Dies habe das zuständige US-Gericht entschieden. Das US-Gericht habe ausreichend Gründe für Fresenius gesehen, sich von dem Geschäft zurückzuziehen. Der DAX-Titel reagiere darauf mit einem gewaltigen Kurssprung von knapp neun Prozent und sende mit dem Sprung über die 90- und 200-Durchschnitte ein Kaufsignal.Fresenius habe die geplante 4,3 Milliarden Dollar schwere Akquisition im Frühjahr überraschend abgeblasen und schwere Vorwürfe gegen Akorn erhoben. Der US-Konzern solle bei der Zulassung von Medikamenten relevanten Tests geschummelt haben. Akorn habe diese bestritten und auf die Übernahme gepocht. Nun habe Fresenius Recht bekommen, auch wenn Akorn noch in Revision gehen könne.DER AKTIONÄR rate, insbesondere nach dem jüngsten positiven charttechnischen Signal weiter an Bord zu bleiben. (Analyse vom 01.10.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie: