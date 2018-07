Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

67,64 EUR -1,46% (31.07.2018, 13:13)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (31.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Die Q2-Zahlen seien beim Umsatz leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hätten diese beim bereinigten Nettoergebnis hingegen leicht übertreffen können. Auf berichteter Basis habe sich ein Veräußerungsgewinn bei Fresenius Medical Care positiv ausgewirkt. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden. Bei Fresenius Kabi sei die Ergebniszielsetzung (EBIT) sogar erhöht worden. Nach den ersten sechs Monaten sehe der Analyst Fresenius bei der Erreichung der Gesamtjahresziele auf Kurs. Hinsichtlich der künftigen Entwicklung für Kabi sei er wegen nun geringerer Unsicherheiten ebenfalls zuversichtlicher geworden. Im Fokus sollte zunächst unverändert die juristische Auseinandersetzung mit Akorn stehen, infolgedessen temporäre Kursrücksetzer nicht auszuschließen seien.Mit Blick auf die aus unserer Sicht positiven operativen Aussichten hat unsere Einschätzung - "kaufen" - für die Fresenius-Aktie bei angehobenen EPS-Prognosen und einem neuen Kursziel von 80,00 (alt: 78,00) Euro jedoch Bestand, so Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 31.07.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:67,84 EUR -1,65% (31.07.2018, 13:03)