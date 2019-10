Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (30.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius habe mit den Zahlen zum dritten Quartal Anleger und Analysten überzeugt. Gemeinsam mit der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) setze sich das Papier nach der Vorlage der Ergebnisse klar an die DAX-Spitze gesetzt. Auch das Gros der Analysten bleibe für die Fresenius-Aktie positiv gestimmt.Fresenius befinde sich auf Kurs, die gesteckten Jahresziele zu erreichen. Das komme an der Börse gut an. Der Sprung über die 200-Tage-Linie stehe noch aus. Könnten die Bullen diese Marke aus dem Weg räumen, würde ein Kaufsignal generiert werden. Investierte Anleger sollten mit einem Stopp bei 39,50 Euro investiert bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2019)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius-Aktie:46,375 EUR +1,32% (30.10.2019, 09:27)