Xetra-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

36,39 EUR -5,87% (15.04.2020, 17:35(



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (16.04.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Starker Rückfall - ChartanalyseDie Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) erholte sich zuletzt stark, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Noch am 19. März 2020 habe die Fresenius-Aktie im Tief bei 24,25 EUR notiert. Anschließend sei die Aktie zunächst an die Widerstandszone um 34,51 bis 34,68 EUR und danach auf 39,70 EUR geklettert. Mit diesem Hoch sei sie in das Abwärtsgap vom 9. März 2020 eingedrungen, habe es aber nicht ganz geschlossen. Zudem habe sich der Wert der Widerstandszone um 41,12 EUR deutlich angenähert. Gestern sei es zu einem starken Rückfall gekommen.Sollte die Fresenius-Aktie stabil unter dieses Gap abfallen, wäre die Erholung der letzten Wochen wohl vorbei. Abgaben bis 30,15 EUR oder sogar an das Tief bei 24,25 EUR wären dann möglich. Sollte es allerdings zu einem stabilen Ausbruch über die Widerstandszone um 41,1 EUR kommen, dann wäre eine Rally in Richtung 50,50 bis 50,75 EUR möglich. (Analyse vom 16.04.2020)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:36,99 EUR +1,20% (16.04.2020, 08:44)