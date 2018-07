XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (31.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Das Unternehmen könne auf ein solides zweites Quartal zurückblicken. Organisch habe es ein Wachstum von rund 4% verbucht, wobei Wechselkurseffekte von USD und CNY ein besseres Ergebnis verhindert hätten. Dennoch sehe sich der Konzern auf Kurs, die gesteckten Jahresziele zu erreichen. Für die Sparte Fresenius Kabi habe er sogar die EBIT-Prognose erhöht. Unter Berücksichtigung der Wechselkurseffekte müsse Fresenius im Konzernverbund einen Umsatzrückgang von 2% auf 8,4 Mrd. Euro verkraften.Der Konzern rechne weiterhin mit einem Umsatzplus von 5 bis 8% im laufenden Geschäftsjahr, das Konzernergebnis solle um 6 bis 9% (zu konstanten Wechselkursen) wachsen. Für Kabi werde jetzt ein währungsbereinigtes EBIT-Wachstum zwischen minus 2% und plus 1% in Aussicht gestellt. Zuvor habe Fresenius mit einem EBIT-Rückgang von 6 bis 3% gerechnet.Die Wechselkursthematik habe sich einmal mehr negativ auf die Quartalsbilanz von Fresenius ausgewirkt. Damit sei jedoch im Vorfeld zu rechnen gewesen. Auf lange Sicht sollte sich ein Engagement auszahlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: