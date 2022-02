In Folge des am Markt etwas für Enttäuschung gesorgte Ausblick für 2022 reduziert Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, das Kursziel leicht von EUR 60,00 auf EUR 55,00, hält aber dennoch an seiner Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie klar fest. (Analyse vom 28.02.2022)



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Das Zahlenwerk von Fresenius zum Q4 2021 habe mehrheitlich die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Fresenius habe einen Umsatz von EUR 9,97 Mrd. (Konsens: EUR 9,87 Mrd.) erwirtschaftet, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einem Plus von 7,1% (währungsbereinigt +5%) entspreche. Das bereinigte Betriebsergebnis sei um 6,8% (währungsbereinigt -9%) auf EUR 1,17 Mrd. (Konsens: EUR 1,13 Mrd.) gefallen, was laut Management vor allem auf COVID-19 bedingte Schwierigkeiten, allen voran bei Fresenius Medical Care, zurückzuführen gewesen sei. Der Konzern habe bei seinem Nettoergebnis überzeugen können, welches um 5,5% (währungsbereinigt +3%) auf EUR 521 Mio. gestiegen sei, und damit recht deutlich Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 482 Mio. um 8% habe übertreffen können.Fresenius Helios (privater Krankenhausbetreiber) habe in Q4 2021 ein solides Umsatzwachstum von 9,3% auf EUR 2,88 Mrd. vs. dem Konsens von EUR 2,70 Mrd. vorweisen können. Speziell Helios Spanien habe mit einem Umsatzplus von 9% und einem ebenso hohen organischen Plus positiv hervorgestochen. Laut Management sei die Entwicklung in Spanien durch eine nachhaltig hohe Nachfrage nach Behandlungen sowie Dienstleistungen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsversorge angetrieben worden. Das Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen habe sich um 3,4% EUR 339 Mio. erhöht.Der Umsatz und das EBIT der Eugin-Gruppe (spezialisiert auf Reproduktionsmedizin) würden ab dem kommenden Quartal nicht mehr zu Fresenius Helios gerechnet, sondern würden alleine als "Reproduktionsmedizin" ausgewiesen. Im Jahr 2021 habe die Eugin-Gruppe EUR 133 Mio. zu dem Sparten-Umsatz von EUR 10,89 Mrd. beigetragen.Fresenius Vamed habe ein exzellentes Schlussquartal 2021 hingelegt und auf ganzer Linie überzeugen können. Mit einem währungsbereinigten Plus von 29% habe sich der Umsatz der Sparte auf EUR 748 Mio. beziffert. Das adjustierte Betriebsergebnis sei im Jahresvergleich um 69,2% auf EUR 66 Mio. nach oben gesprungen. Dieses Wachstum sei durch die gute Entwicklung bei technischen Dienstleistungen und des Reha-Geschäfts unterstützt worden. Letzteres zeige sich trotz pandemiebedingter Schwierigkeiten robust. Aufgrund der gutenGeschäftsentwicklung in allen Regionen.Änderungen in der Konzernstruktur ante portas? Das Management habe eine Änderung der Konzernstruktur - zur Reinvestition in künftiges Wachstum - nicht ausgeschlossen (möglicherweise später im Jahr 2022, wahrscheinlicher aber im Jahr 2023). Das Unternehmen wäre bereit, seine Beteiligung an Fresenius Medical Care (FMC; Produkte und Dienstleistungen mit chronischem Nierenversagen wie Dialysebehandlungen) zu verkaufen, wenn ein attraktives Angebot vorläge. Der Einstieg eines Kapitalgebers bei Helios könnte ein erster Schritt sein (bevor ein Börsengang geprüft werde), während eine Minderheitsbeteiligung für Vamed nicht ausgeschlossen scheine.Das erst in Q3 2021 konzipierte Kosten- und Effizienzprogramm schreite bereits in großen Schritten voran und habe schon im abgelaufenen Quartal zu früheren und höheren als geplanten Einsparungen geführt. Laut Management habe der Konzern "angesichts des guten Fortschritts" und "insbesondere durch die beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen" sein Einsparungsziel deutlich erhöht. Man strebe nun Einsparungen von mindestens EUR 150 Mio. p.a. nach Steuern an (zuvor: EUR 100 Mio. p.a. nach Steuern).Fresenius habe sich jüngst ein Konzern-Klimaziel gesetzt. Das Unternehmen wolle bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein. Bis 2030 wolle Fresenius die Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 2020 absolut um 50% reduzieren.Fresenius Kabi (generische Arzneimittel, klinische Ernährung und Infusionstherapien) habe vergangenes Quartal mit einem starken Ergebniswachstum überzeugen können, auch wenn der Umsatz mit EUR 1,82 Mrd. im Vergleich zum Vorjahr mit +0,4% eher stagniert habe (währungsbereinigt -2%). Das bereinigte Betriebsergebnis der Sparte habe sich um 18,2% (währungsbereinigt +12%) auf EUR 279 Mio. verbessert. Laut Fresenius-Management sei die gute Entwicklung durch eine starke Nachfrage von Produkten zur Behandlung von COVID-19-Patienten getragen worden, die in dieser Form für 2022 nicht erwartet werde. Ab dem kommenden Quartal werde Fresenius separat über den Umsatz seiner Biosimilar-Aktivitäten berichten.Fresenius erwarte für das laufende Geschäftsjahr ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernergebnisses im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Während man umsatzseitig unter der Annahme eines Wachstums von 5% um rd. 1,8% über dem Konsens liege, so komme man beim Konzern-Nettoergebnisses jedoch um rund 2,0% unter den Analystenerwartungen zu liegen. Der mittelfristige Ausblick für 2023 impliziere eine wesentliche Beschleunigung des Wachstums im Jahr 2023. Ausgehend vom oberen Ende der Nettogewinnprognose für 2022 impliziere die mittelfristige Prognose ein Wachstum des Nettogewinns von 15% vs. 2022.Fresenius Medical Care habe, wie auch in vorangegangenen Quartalen, weiterhin stark unter COVID-19 bedingten Problemen (Stichwort: Patientenübersterblichkeit) gelitten, die wohl auch im laufenden Geschäftsjahr noch Thema sein würden. Der Umsatz habe sich um 5,6% (währungsbereinigt +3%) auf EUR 4,65 Mrd. verbessert. Das bereinigte Betriebsergebnis sei um ganze 25,1% (währungsbereinigt -28%) auf EUR 492 Mio. gefallen. Laut Management seien neben pandemiebedingter Schwierigkeiten auch höhere Personalkosten sowie inflationsbedingte Materialkostensteigerungen für den Rückgang verantwortlich.Fresenius habe trotz der Probleme bei FMC ein respektables Abschlussquartal 2021 berichten können. Auch wenn der Ausblick für 2022 etwas gemischt ausfalle, so würden dem Analysten das ausgeweitete Kosten- und Effizienzprogramm und die möglicherweise bald anstehenden Änderungen in der Konzernstruktur gefallen. 2023 sollte laut Fresenius-Management operativ wieder ein gutes Wachstum bringen können.Der Analyst sei vom Investment Case Fresenius als stark diversifizierter Gesundheitskonzern mit einem zuverlässigen Dividendenwachstum weiterhin überzeugt. Des Weiteren konstatiere er, dass die Bewertung der Aktie das Ertragswachstumsprofil sowie den stark defensiven Charakter dieser Erträge nicht adäquat widerspiegele. Auf Basis KGV 2023e (8,4x) und EV/ EBIT 2023e (10,6x) spiegele die Fresenius-Aktie anhaltend massive - seiner Einschätzung nach in dieser Dimension nicht gerechtfertigte - Bewertungsabschläge von 63% bzw. 43% gegenüber seiner Peer Group wider und notiere sogar bei einem Kurs-Buchwert-Multiple von unter 1.