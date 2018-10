XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

57,58 EUR +0,91% (31.10.2018, 11:41)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

57,46 EUR +0,07% (31.10.2018, 11:53)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (31.10.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) von 66 auf 62 Euro.Die Zahlen für das dritte Quartal 2018 hätten die Eckdaten von Mitte Oktober bestätigt, die seine Prognosen und den Marktkonsens verfehlt hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insgesamt sei das Q3-Zahlenwerk damit ohne große Überraschungen geblieben. Während sich die Umsatzqualität als recht solide darstelle, sei die Ergebnisqualität verbesserungswürdig. Die ebenfalls Mitte Oktober nach unten revidierten Ziele für das Geschäftsjahr 2018 seien nun bestätigt worden.Der diversi¬ Gesundheitskonzern laufe augenscheinlich aktuell nicht auf allen "Zylindern". Gründe hierfür seien sowohl temporärer als auch struktureller Natur. Der defensive Charakter des Geschäftsmodells sei in der gegenwärtigen Konjunktur- und Aktienmarktphase vom Vorteil. Ein Restrisiko bleibe hinsichtlich der juristischen Auseinandersetzung mit Akorn. Weininger behalte seine Mitte Oktober gesenkten Prognosen bei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: