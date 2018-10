Börsenplätze Fresenius-Aktie:



München (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Bad Homburger Medizinkonzern Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) musste durch eine schwache Performance der eigenen Tochter Fresenius Medical Care (FMC) im dritten Quartal Einbußen verzeichnen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das erwartet zähe Geschäft des Dialyseanbieters habe die Quartalsergebnisse des Konzerns gedrückt, wodurch das bereinigte operative Ergebnis bei 1,11 Milliarden Euro lediglich stagniert habe. Bereits Mitte Oktober habe der Konzern seine Prognosen für die Ergebnisse des dritten Quartals gesenkt, was zu einem Einbruch der Fresenius-Aktie um zeitweise zwölf Prozent geführt habe. Auch das gut laufende Geschäft der auf Nachahmer-Medikamente spezialisierten Sparte Fresenius Kabi habe die Ergebnisse nicht ausgleichend retten können.Stephan Sturm, Vorstandsvorsitzender von Fresenius, bleibe optimistisch: "Aus einer insgesamt starken Position heraus gehen wir in den Endspurt zu einem neuen Rekordjahr." Beflügelt werde diese Aussage durch die "ganz ausgezeichnete" Entwicklung von Fresenius Kabi, Fresenius Vamed und der spanischen Krankenhauskette Quirónsalud. In Bezug auf die beiden Sorgenkinder Fresenius Medical Care und die Helios-Kliniken Deutschland habe sich Sturm vorrausschauend geäußert: "Wir arbeiten daran, uns noch besser auf sich verändernde Rahmenbedingungen einzustellen." Fresenius schätze für 2018 nun mit einem fünf- bis achtprozentigen Anstieg des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorjahr, um das 15. Rekordjahr in Folge zu perfektionieren.Der Umsatz von Fresenius Medical Care sei wie bereits angekündigt im dritten Quartal um sechs Prozent zum Vorjahr auf rund 4 Milliarden Euro zurückgegangen. Alles in allem sei das Konzernergebnis verglichen zum Q3/2017 um acht Prozent auf 285 Millionen Euro gesunken.Die Fresenius-Aktie werde aktuell bei EUR 56,50 (30.10.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 70,94 (14.06.2018), das Jahrestief bei EUR 56,48 (30.10.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 17 Analysten die Aktie auf "buy", acht auf "hold" und ein Analyst auf "sell" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel werde aktuell auf EUR 74,14 gesetzt.Die Dialysetochter Fresenius Medical Care notiere zurzeit bei EUR 69,22 (30.10.2018). Das Jahreshoch habe hier bei EUR 91,87 (31.01.2018) und das Jahrestief bei EUR 68,90 (25.10.2018) gelegen. Bei Bloomberg werde das Unternehmen von 15 Analysten auf "buy", 13 Analysten auf "hold" und von keinem Analysten auf "sell" gesetzt. Das Zwölf-Monatskursziel wird aktuell auf 90,22 gesetzt, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 30.10.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link