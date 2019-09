XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (16.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Bewegung bei Fresenius: Laut einem Pressebericht behalte der hessische Medizinkonzern das Geschäft mit Bluttransfusionen. Der DAX-Konzern sehe vom potenziell milliardenschweren Verkauf der Sparte ab, habe die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) am Sonntag vorab unter Berufung auf einen Brief an Geschäftskunden berichtet. Das Unternehmen habe der Zeitung bestätigt, dass die Transfusion nun im Konzern bleibe.Die Fresenius-Aktie reagiere kaum auf die Meldung, dass das Transfusionsgeschäft nun doch im Konzern bleiben solle. Langfristig bleibe der DAX-Titel eine lukrative Depotbeimischung, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2019)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:45,30 EUR -0,79% (16.09.2019, 08:13)