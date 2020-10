Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

73,22 EUR -0,03% (08.10.2020, 16:28)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (08.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Fresenius Medical Care (FMC)-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) habe auf dem heutigen Kapitalmarkttag seine neue Strategie vorgestellt und einen Mittelfrist-Ausblick bis 2025 gegeben. Das Unternehmen gebe sich optimistisch. In den kommenden fünf Jahren solle der Umsatz währungsbereinigt und vor Sondereinflüssen im Durchschnitt jährlich im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, habe die Fresenius-Tochter am Donnerstag in Bad Homburg mitgeteilt. Das Konzernergebnis solle ebenfalls steigen. Hier rechne FMC währungsbereinigt und vor Sondereinflüssen im Durchschnitt jährlich mit einem Plus im hohen einstelligen Prozentbereich.Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, habe zur Eröffnung des Kapitalmarkttags gesagt: "Die neue Strategie ist unser nächster logischer Schritt. Sie ist eine Weiterentwicklung unserer vier Kernkompetenzen, sie ist eine Weiterentwicklung unseres Netzwerks - und sie ist ein weiterer Schritt voran in unserem Streben nach immer besseren Angeboten für unsere Patientinnen und Patienten sowie für Kostenträger und Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt."Ebenfalls am heutigen Donnerstag habe FMC eine neue Kooperation bekannt gegeben. Das Unternehmen kooperiere mit dem Livongo, dem führenden US-Anbieter im Bereich "Applied Health Signals". Hierdurch solle das Fortschreiten einer Krankheit verlangsamt werden. Gleichzeitig sollten die Gesamtkosten der Versorgung reduziert werden. Frühzeitige Intervention solle auch den Einstieg in die Dialyse erleichtern. Zudem könnten Möglichkeiten für eine Transplantation oder für die Heimdialyse zu einem früheren Zeitpunkt in Erwägung gezogen und gegebenenfalls weiterverfolgt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:73,14 EUR +0,14% (08.10.2020, 16:21)