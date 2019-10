Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

61,76 EUR +1,08% (21.10.2019, 15:29)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

61,70 EUR +0,69% (21.10.2019, 15:36)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (21.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) hätten sich im Laufe des Jahres nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Operativ kämpfe der Dialyse-Spezialist mit rauem Gegenwind in den USA. Doch damit nicht genug: Hinzu komme nun die Meldung, dass gegen mehrere Fresenius-Mitarbeiter strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden seien.Wegen Schmiergeldzahlungen in zahlreichen Ländern müssten sich Verantwortliche von FMC strafrechtlichen Ermittlungen stellen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt habe am Montag bestätigt, dass sie gegen mehrere Mitarbeiter des DAX-Konzerns wie auch gegen Personen aus dem Umfeld ermittle.Grundlage sei ein Bericht der US-Börsenaufsicht, der zahlreiche Bestechungsfälle bei der Einrichtung von Behandlungszentren für Nierenkranke dokumentiere. Zuvor hätten "Süddeutsche Zeitung", "NDR" und "WDR" darüber berichtet.Zwischen 2007 und 2016 sollten Ärzte und Klinikverantwortliche in 17 Ländern systematisch bestochen worden sein. Es sei um die Einrichtungen von Nierenstationen ebenso wie um die Anschaffung von Dialyse-Produkten gegangen. In den USA habe FMC sich mit den Behörden außergerichtlich geeinigt und 231,7 Millionen US-Dollar gezahlt. In Deutschland arbeite man ebenfalls mit der Justiz zusammen, habe ein Unternehmenssprecher in Bad Homburg gesagt.Neueinsteiger sollten bei der Aktie des Dialyse-Spezialisten zunächst klare Kaufsignale abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: