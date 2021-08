Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

66,98 EUR -0,56% (26.08.2021, 08:41)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,7 Millionen regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 4.110 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 344.476 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (26.08.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care: Rückenwind - ChartanalyseDie Aktie des Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) startete nach einem Tief bei 55,18 EUR vom 2. Februar 2021 zu einer Rally, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie am 14. Juli 2021 auf das bisherige Rallyhoch bei 71,14 EUR geführt. Anschließend habe der Wert ausführlich konsolidiert. Am 13. August sei der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend gelungen. Nach einem Hoch bei 69,96 EUR sei es zuletzt aber wieder zu Gewinnmitnahmen gekommen. Gestern habe der Wert auf dem gebrochenen Abwärtstrend und seinem EMA 200 aufgesetzt.Die Aktie von Fresenius Medical Care könnte wieder nach oben abdrehen. Ein Anstieg bis zunächst 71,14 EUR und später ca. 74,00 EUR sei möglich. Mittelfristig könnte der Wert sogar in Richtung 81,10 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter das gestrige Tagestief bei 66,88 EUR abfallen, könnte der Wert unter Druck geraten. Zunächst wäre ein Rücksetzer gen 63,92 EUR möglich. Ein Bruch dieser Marke könnte eine Verkaufswelle gen 56,00 EUR einleiten. (Analyse vom 26.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:67,32 EUR -1,69% (25.08.2021, 17:35)