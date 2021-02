Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (03.02.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).FMC habe einen pessimistischen Ausblick für 2021 abgegeben. Demnach erwarte FMC auf (währungs-)bereinigter Basis ein Umsatzwachstum im höchstens mittleren einstelligen Prozentbereich sowie einen Rückgang des Konzernergebnisses von bis zu 25% y/y. Aufgrund der von der COVID-19-Pandemie verursachten erhöhten Sterblichkeit bei Dialysepatienten gehe FMC von weniger Dialysebehandlungen und deutlich höheren Ausgaben für Schutzausrüstung und Personal aus, für die in 2021 keine staatlichen Ausgleichszahlungen mehr geleistet würden. Die Aktie habe mit einem deutlichen Kursrückfall reagiert (02.02.: -10%). Dagegen habe FMC nach eigenen Angaben die Guidance für 2020 auf (währungs-) bereinigter Basis (Anstieg des Umsatzes und des Konzernergebnisses im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich) umsatzseitig erreicht und ergebnisseitig leicht übertroffen.FMC rechne nach wie vor bis 2025, auf (währungs-) bereinigter Basis, mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich und des Nettoergebnisses im hohen einstelligen Prozentbereich. Infolge der voranschreitenden COVID-19-Impfkampagnen werde nach Erachten des Analysten die Sterblichkeit bei Dialysepatienten durch COVID-19 in H2 2021 sukzessiv abnehmen und eine Erholung der Geschäftsentwicklung einsetzen. Daher sehe Gottschalt die langfristigen Wachstumstreiber intakt und halte die Kursreaktion für übertrieben. Er habe seine Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2021 (u.a. berichtetes EPS: 3,45 (alt: 5,04) Euro) deutlich reduziert.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Fresenius Medical Care-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 84 Euro auf 76 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.02.2021)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:59,48 EUR +1,71% (03.02.2021, 13:32)