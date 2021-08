ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,7 Millionen regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 4.110 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 344.476 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (26.08.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care: Kurzlebiger Ausbruch nach unten? AktiennewsDie Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) legt am Donnerstag um 0,36% auf 67,48 Euro zu und kämpft um eine Rückkehr in die mittelfristige Seitwärtsrange, so die Experten von XTB.Seit Anfang Juni bewege sich der Kurs überwiegend zwischen 67,30 und 70,56 Euro, da seit Ende Juni der Aufwärtstrend nicht fortgesetzt werden könne und der Ausbruch auf der Unterseite kurzlebig gewesen sei. Doch solange die langfristige Aufwärtstrendlinie halte, die zuletzt am 2. August verteidigt worden sei, könnten die Käufer weiterhin auf einen Kursanstieg setzen. Ein Ausbruch über das lokale Hoch (68,94 Euro) und ein Schließen der bärischen Kurslücke (19. August) würden das charttechnische Bild aufhellen.Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:67,48 EUR +0,24% (26.08.2021, 12:02)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:67,42 EUR +0,09% (26.08.2021, 12:17)