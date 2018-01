Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

91,32 EUR +0,34% (22.01.2018, 08:44)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (22.01.2018/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Chartanalyse der BNP Paribas:Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) brach am 5. Januar 2018 über ihr bis dahin gültiges Allzeithoch bei 89,22 EUR nach oben aus, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei der Wert auf ein neues Allzeithoch bei 92,50 EUR geklettert. Dort hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt, welche den Wert sogar kurzzeitig unter die Marke bei 89,22 EUR geführt hätten. Dieser Rückfall sei aber schnell wieder wettgemacht worden. Am Freitag habe sich der Medizinwert mit einer langen weißen Kerze von der Marke bei 89,22 EUR gelöst. Dieser Anstieg könnte den Startschuss für eine weitere Rallybewegung darstellen.AusblickFresenius Medical Care habe gute Chance auf einen weiteren Aufwärtsschub. Dieser könnte in den nächsten Tagen und Wochen zu Kursen um 95,50 EUR und danach um 100 EUR führen. Sollte der Wert allerdings unter das Tief aus der letzten Woche bei 88,34 EUR abfallen, würde sich das Chartbild auf kurzfristige Sicht deutlich eintrüben. Im kurzfristigen Bereich müsste dann nämlich mit Abgaben bis ca. 85,65 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 22.01.2018)Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:91,06 EUR +1,43% (19.01.2018, 17:35)