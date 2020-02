Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (24.02.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).Die Zahlen (testiert) für das vierte Quartal 2019 hätten umsatzseitig über der Analysten-Prognose gelegen. Ergebnisseitig hätten die Zahlen auf bereinigter Basis deutlich und auf berichteter Basis moderat über den Analysten-Erwartungen gelegen. FMC habe die Zielsetzungen für 2019 sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig erreicht. Der Dividendenvorschlag für 2019 habe der Analysten-Prognose entsprochen.Der Ausblick für 2020 (bereinigt und zu konstanten Wechselkursen) sei erneut bestätigt worden. Demnach erwarte FMC sowohl einen Anstieg des Umsatzes als auch des Nettoergebnisses im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Vom Aktienrückkaufprogramm (2019-2020) stünden noch 400 Mio. Euro zur Verfügung, was den Aktienkurs stützen sollte.Der Analyst habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. berichtetes EPS: 4,62 (alt: 4,54) Euro; bereinigtes EPS: 4,85 (alt: 4,77) Euro; Dividende je Aktie: 1,25 (alt: 1,20) Euro) und 2021 (u.a. berichtetes EPS: 5,08 (alt: 5,00) Euro; bereinigtes EPS: 5,32 (alt: 5,24) Euro; Dividende je Aktie: 1,30 (alt: 1,25) Euro) angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:73,30 EUR -3,14% (24.02.2020, 13:58)