Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (27.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Deutschlands größter Klinikbetreiber Helios blicke trotz der Coronavirus-Krise optimistisch auf die weitere Geschäftsentwicklung in diesem Jahr. Es sei zwar mit negativen, aber nicht mit wesentlichen finanziellen Effekten für Helios Deutschland zu rechnen, habe die zum Fresenius-Konzern angehörige Gesellschaft am Freitag mitgeteilt. Allerdings stehe diese Prognose unter der Annahme, dass sich die Coronavirus-Pandemie im Sommer deutlich abschwäche. Zudem dürften die Krankenhäuser in Deutschland im Kampf gegen die Pandemie auf Schützenhilfe durch den Bund zählen.Die Fresenius-Aktie schlägt sich am Freitag im Vergleich zum DAX relativ wacker. Es bleibe dabei: Sollte die Fresenius-Aktie noch einmal unter die 30-Euro-Marke fallen, könnten Anleger mit einem langen Atem zugreifen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Fresenius-Aktie: