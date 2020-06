Xetra-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

46,42 EUR +0,56% (24.06.2020, 09:11)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (24.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Fortsetzungssignal für Aufwärtsbewegung - ChartanalyseDie Aktie von Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) befindet sich in einer längerfristigen Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe sich Mitte Februar 2020 massiv beschleunigt und am 19. März 2020 zu einem Tief bei 24,25 EUR geführt. Anschließend habe sich der Wert bis an das lin. 61,8% Retracement der Abwärtsbewegung ab Februar 2020 erholt. Nach einem kleinen Rücksetzer sei am 19. Mai 2020 der Ausbruch darüber erfolgt. Nach einem Hoch bei 44,90 EUR habe sich der Wert einige Zeit seitwärts geschoben. Ab Freitag habe die Aktie dieses Hoch attackiert. Gestern habe sie eine lange weiße Kerze ausgebildet, die komplett oberhalb von 44,90 EUR liege.Damit habe sich gestern ein Fortsetzungssignal für die Aufwärtsbewegung seit 19. März ergeben. Die nächsten wichtigen Hürden lägen bei ca. 50,40 EUR und 51,54 EUR. Diesen Widerstandsbereich dürfte der Wert in den nächsten Tagen anlaufen. Ein Rückfall unter 44,90 EUR wäre allerdings ein kleines Verkaufssignal und würde auf Abgaben in Richtung 41,11 EUR hindeuten. (Analyse vom 24.06.2020)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:46,26 EUR +0,72% (24.06.2020, 09:25)