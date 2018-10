XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,00 EUR -0,29% (04.10.2018, 11:44)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

68,74 EUR -0,84% (04.10.2018, 11:57)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (04.10.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Anleger erleichtert - AktienanalyseAufatmen bei Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF): Der Bad Homburger Medizinkonzern muss den US-Generikahersteller Akorn nicht übernehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das zuständige US-Gericht habe ausreichend Gründe für Fresenius gesehen, sich von dem Geschäft zurückzuziehen. Der DAX-Konzern habe die geplante milliardenschwere Übernahme im Frühjahr überraschend abgeblasen und schwere Vorwürfe gegen Akorn wegen angeblich fehlerhafter Medikamententests erhoben. Das US-Unternehmen wiederum habe die Vorwürfe bestritten und auf die Einhaltung der von Fresenius gemachten Zusagen gepocht.Anleger hätten die guten News mit einem Kurssprung von zeitweise mehr als zehn Prozent gefeiert. Denn der Deal habe seit längerem unter keinem guten Stern gestanden. Akorn leide unter Preisdruck auf dem US-Generikamarkt und habe jüngst schwache Ergebnisse geliefert. An der Börse sei daher die Sorge gewachsen, dass sich die Deutschen an dem geplanten Deal verheben könnten.Analysten hätten indes etwas verhaltener reagiert. Zwar schaffe die Entscheidung mehr Klarheit für die Aktionäre, so Analystin Lisa Bedell Clive von Bernstein Research, der Streit sei damit aber noch nicht zu Ende. Schließlich habe Akorn umgehend Berufung eingelegt. Zudem müsse sich das Management weiterhin der Kritik stellen, das Geschäft überhaupt eingefädelt zu haben. Bis die Stimmung der Investoren wieder gänzlich im Reinen sei, werde es daher wohl noch einige Zeit dauern. (Ausgabe 39/2018)