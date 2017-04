Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (25.04.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Kürten von der DZ BANK:Sven Kürten, Aktienanalyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse mit Blick auf zwei angekündigte Übernahmen weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der Kauf des US-Generikaproduzenten Akorn sei keine Überraschung mehr, so der Analyst. Der Einstieg in den Wachstumsmarkt mit Nachahmermitteln von biopharmazeutisch hergestellten Arzneien (Biosimilars) durch die Übernahme dieses Geschäfts von der Merck KGaA neutralisiere jedoch bis 2020 die angestrebten positiven Ergebnisbeiträge von Akorn. Fundamental seien aber beide Zukäufe sinnvoll.Sven Kürten, Aktienanalyst der DZ BANK, hat sein Votum für die Fresenius-Aktie bei "kaufen" mit einem fairen Wert von 84,00 Euro belassen. (Analyse vom 25.04.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:75,25 EUR -0,40% (25.04.2017, 12:25)