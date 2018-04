Fresenius-Aktie: Probleme werden jetzt angepackt - Kaufempfehlung, neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analysten Tom Jones und Michael Ruzic-Gauthier von der Privatbank Berenberg:

Tom Jones und Michael Ruzic-Gauthier, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), senken aber das Kursziel von 89,10 auf 88,10 Euro.

Der hessische Konzern gehe die Probleme, wie z.B. die Verzögerungen beim Kauf des US-Generikaherstellers Akorn an, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen v.a. wegen Wechselkursbelastungen und dem später als erwarteten Abschluss der Akorn-Übernahme leicht gesenkt.

Tom Jones und Michael Ruzic-Gauthier, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Fresenius-Aktie bestätigt und das Kursziel von 89,10 auf 88,10 Euro reduziert. (Analyse vom 16.04.2018)

