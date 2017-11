Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,221 EUR -2,92% (02.11.2017, 15:03)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (02.11.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Patrick Wood von der Citigroup:Patrick Wood, Analyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Von den am 1. November veröffentlichten Zahlen des US-Generikaherstellers Akorn ließen sich Rückschlüsse auf Fresenius ziehen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie mit Verweis auf das Akorn betreffende Übernahmevorhaben durch den deutschen Medizinkonzern. Es sei ein weiteres herausforderndes Quartal mit deutlich gefallenen EBIT-Margen für Akorron gewesen. Seiner Ansicht nach sei das für das US-Unternehmen von Fresenius bislang ausgegebene Umsatzziel für 2018 zunehmend unhaltbar.Patrick Wood, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Fresenius-Aktie mit einem Kursziel von 83 Euro bestätigt. (Analyse vom 02.11.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:69,06 EUR -2,28% (02.11.2017, 14:49)