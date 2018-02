Kursziel

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 71,00 neutral Goldman Sachs Veronika Dubajova 19.02.2018 85,00 buy Commerzbank Oliver Metzger 16.02.2018 83,00 buy Citigroup Patrick Wood 12.02.2018 80,00 buy Warburg Research Ulrich Huwald 09.02.2018 89,10 buy Berenberg Scott Bardo 02.02.2018 81,00 overweight Barclays Hassan Al-Wakeel 02.02.2018 83,00 buy Deutsche Bank Yi-Dan Wang 22.01.2018 59,00 sell UBS - 05.01.2018 80,00 kaufen Independent Research Bernhard Weininger 04.01.2018 - kaufen Nord LB Thorsten Strauß 27.12.2017 63,00 hold Kepler Cheuvreux Oliver Reinberg 28.11.2017 70,00 hold HSBC Richard Latz 22.11.2017 - kaufen DZ BANK Sven Kürten 13.11.2017 85,00 buy S&P Capital IQ Siti Salikin 06.11.2017 75,00 neutral Merrill Lynch Jamie Clark 06.11.2017 82,00 buy Oddo BHF Igor Kim 03.11.2017

Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (26.02.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) vor Geschäftsergebnissen 2017 zu? 89,10 oder 59,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Medizinkonzern Fresenius SE & Co. KGaA wird am 27. Februar seine Q4-Zahlen und seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Berenberg. Der Aktienanalyst Scott Bardo hat am 02.02.2018 sein Kursziel von 89,10 Euro bestätigt und sein Votum für die Fresenius-Aktie bei "buy" belassen. Im Gesundheitsbereich habe das Jahr 2018 mit zahlreichen Übernahmeaktivitäten begonnen, so Bardo. Der Analyst rechne diesbezüglich in den nächsten Monaten mit weiteren Aktivitäten. Den DAX-Titel zähle der Analyst im Bereich der Medizintechnik weiterhin zu den favorisierten Branchenwerten.Dagegen hat Veronika Dubajova, Aktienanalystin von Goldman Sachs, ihr Kursziel vor Q4-Zahlen von 74,50 auf 71,00 Euro reduziert, das Rating aber auf "neutral" belassen. Zudem habe sie ihre EPS-Prognosen des Medizinkonzerns bis 2021 gesenkt. Die Analystin habe dabei u.a. den zunehmenden Gegenwind durch die jüngste Eurostärke und die Vollkonsolidierung der Biosimilar-Sparte von Merck KGaA berücksichtigt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?