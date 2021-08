Kursziel

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 52,40 Overweight J.P. Morgan David Adlington 11.08.2021 52,00 Kaufen NORD/LB Holger Fechner 10.08.2021 49,00 Buy Goldman Sachs Veronika Dubajova 06.08.2021 89,00 Buy Société Générale Justin Smith 04.08.2021 50,00 Kaufen Independent Research Tobias Gottschalt 03.08.2021 44,00 Neutral Credit Suisse Christoph Gretler 02.08.2021 51,00 Overweight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 30.07.2021 55,95 Buy Berenberg Bank Tom Jones 30.07.2021 55,80 Kaufen DZ BANK Sven Kürten 30.07.2021 39,00 Underperform Jefferies & Company James Vane-Tempest 30.07.2021



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (13.08.2021/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 89,00 oder 39,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA hat am 30. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2021 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 30. Juli berichtete, habe sich der Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius SE im vergangenen Quartal unerwartet stark von den Belastungen der Corona-Pandemie erholt und hebe deshalb seine Jahresziele an. Das Management um Konzernchef Stephan Sturm peile nun für 2021 einen Zuwachs für das um Sondereffekte und Währungseinflüsse bereinigte Konzernergebnis im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. Zuvor habe der Konzern das Ergebnis noch "mindestens in etwa stabil" halten wollen.Im zweiten Jahresviertel habe Fresenius unter anderem vom Krankenhausgeschäft und der Erholung der Servicegesellschaft Vamed profitiert. Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) jedoch habe erneut Ergebnis- und Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Konzernweit habe der Umsatz um 4 Prozent auf rund 9,2 Milliarden Euro zugelegt. Der bereinigte Gewinn sei um 16 Prozent auf 474 Millionen Euro gestiegen, währungsbereinigt sei es um ein Fünftel nach oben gegangen. Analysten hatten weniger auf dem Zettel, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, hat Justin Smith, Analyst bei Société Générale, am 4. August mit 89 Euro das höchste Kursziel in Aussicht gestellt. Der Titel wurde weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: