Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 50,00 Equal-Weight Morgan Stanley Michael Jüngling 22.05.2019 46,00 Neutral UBS AG Sebastian Walker 09.05.2019 61,00 Kaufen DZ BANK Sven Kürten 08.05.2019 50,00 Neutral Credit Suisse Christoph Gretler 07.05.2019 65,00 Buy Deutsche Bank Gunnar Romer 07.05.2019 65,00 Buy Warburg Research Ulrich Huwald 06.05.2019 53,00 Halten Independent Research Stefan Röhle 03.05.2019 70,95 Buy Berenberg Bank Tom Jones 02.05.2019 52,00 Buy Goldman Sachs Veronika Dubajova 02.05.2019 53,00 Hold Jefferies & Company James Vane-Tempest 02.05.2019 58,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 02.05.2019



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

45,91 EUR +1,10% (03.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

45,845 EUR +1,26% (03.06.2019, 21:25)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (04.06.2019/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 70,95 oder 46,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA hat am 2. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2019 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 2. Mai zu entnehmen ist, sei der Gesundheitskonzern Fresenius SE nach Turbulenzen in 2018 mit überraschend starkem Wachstum in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz sei um 8 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro geklettert. Währungsbereinigt habe das Plus noch 5 Prozent betragen. Das operative Ergebnis sei - ohne Wechselkurseffekte gerechnet - um 2 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen. Das sei etwas mehr gewesen, als Analysten erwartet hätten. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis habe bei 465 Millionen Euro gelegen nach 451 Millionen Euro vor einem Jahr, unter dem Strich seien 453 Millionen Euro hängen geblieben.Fresenius habe zuletzt vor allem mit Problemen im deutschen Krankenhausgeschäft und im Dialysebereich zu kämpfen gehabt. Dort habe sich nach Unternehmensangaben zuletzt die Lage stabilisiert. Die Tochter Fresenius Medical Care (FMC ) habe von vorzeitigen Effekten aus einigen Vereinbarungen profitiert, unter anderem zu bestimmten Medikamenten in Nordamerika. Für das Gesamtjahr halte Fresenius an den bisherigen Prognosen fest und gehe unverändert von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent aus. Das bereinigte Konzernergebnis wird stabil erwartet, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Berenberg. Analyst Tom Jones hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 70,95 Euro belassen. Die Ergebnisse des Medizinkonzerns seien ermutigend gewesen, schrieb Jones in einer am 2. Mai vorliegenden Studie. Die Kliniktochter Helios mache Fortschritte.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: